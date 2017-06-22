 Meksika ekibinden Gignac açıklaması – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Meksika ekibinden açıklaması

    Meksika ekibinden Gignac açıklaması
    Pierre Andre inatla Türk takımlarına yazılıyor. Fransız oyuncunun formasını giydiği Tigres ise bir kez daha iddiaları yalanladı. Başkan Alejandro Rodriguez, Gignac'ın ailesiyle birlikte Disneyland'e gittiğini belirterek, "Taraftarlarımız rahat olsun, Gignac için herhangi bir teklif almadık" dedi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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