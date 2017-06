Liste kabarık

Takımdaki oyunculardan satılan olursa çabuk transfer, eğer satılmazsa son güne kadar pazarlık yapacak olan siyah-beyazlılar; stoper, santrfor ve orta sahasını güçlendirecek!

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Fikret Orman her ne kadar çok fazla transfer yapılmayacağını söylese de takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların durumuna göre tüm transfer politikasının yeniden şekillenmesi söz konusu. Geçtiğimiz sezon da yola 4 veya 5 transfer düşüncesi ile çıkan siyah-beyazlılar, Sosa, Gomez ve Gökhan Töre'nin ayrılmasıyla önce 8 sonra da uygun şartların oluşmasıyla da 4 futbolcu daha alarak 12 yeni transferle sezona başlamıştı.



PLANLAR DEĞİŞİYOR

Bu sezon da hedef 3 veya 4 transfer yapılması şeklinde. Ancak Aboubakar'ın Avrupa'da taliplerinin artması ve konuşulan rakamların 10 milyon euro seviyesinde olması Beşiktaş'ı Aboubakar'ın yerine oyuncu bakmaya zorlayan en büyük etken. Bunun yanında Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Beck, Cenk Tosun gibi isimlere gelen teklifler ve olası ayrılıklar transfer komitesinin her türlü duruma hazırlıklı olmasına ve alternatif bir çok oyuncu ile temasa geçmesine sebep oluyor.



MARCELO ÖNEMLİ

Bugüne kadarki transfer planlamasını Marcelo'nun Lyon'a satılmasından gelecek 8.5 milyon + Rhodolfo'dan gelen 1.4 milyon euro üzerine kuran siyah-beyazlılar, Fransız ekibinin son hamlesi ile transferde yine zor süreçler yaşayabilir. Lyon'un Mangala'yı almak için harekete geçmesi ve hatta oyuncuya tesisleri gezdirmesi Marceola'dan vazgeçeceği şeklinde yorumlanıyor. Eğer Lyon, Marcelo'dan vazgeçerse Beşiktaş için bir kaç oyuncuyu bonservisi ile alma durumu tamamen rafa kalkacak ve tüm girişimler kiralama üzerinde yapılacak.





KARA KARTAL'IN TRANSFER PAZARINDA SON DURUM ŞÖYLE:



DEFANS HATTI



Domagoj Vida :

Stoperde hala ilk tercih. Hırvat oyuncu ile haftalar öncesinden anlaşıldı.

D. Kiev'in de Beşiktaş'ın Boyko + 2.5 milyon ero'luk son teklifine olumlu yanaşması bekleniyor.

Dünden itibaren medyaya düşen Leicester'ın Vida için 11.5 milyon euro teklif ettiği haberleri de Beşiktaş için sıkıntı yaratabilecek bir durum.



Gustavo Gomez:

Vida'nın olmama ihtimaline karşılık gündeme gelen bir isim.

Milan'ın 24 yaşındaki Paraguaylı stoperi Gomez'in, kiralanması ihtimali üzerinde duruluyor. (Ancak Milan'ın Kjaer için F.Bahçe'ye takas+para teklifinde Gustavo Gomez'i kullanmak istemesi bu transferi zor kılıyor.)



Thomas Vermaelen:

Vida ve Mangala ile beraber ilk düşünülen isimlerden biriydi. İlk görüşmelerde olumlu yaklaşsa da, alternatif takımlarla görüştükten sonra Beşiktaş'ın teklifine cevap vermek istedi. 31 yaşındaki oyuncuyu Barcelona kiralamak istemiyor ve doğrudan satış listesine koyduğu için bonservis sorunu var.



Atınç Nukan:

Alt yapı kontenjanı sebebiyle 1 yıl daha kiralanması için Leipzig'e teklif sunuldu. Ancak Alman ekibi Atınç'ı tamamen gözden çıkardığı için bonservisi ile satmak istiyor ve Beşiktaş'tan 2 milyon euro istendi. Beşiktaş'ın teklifi ise şu an için 500 bin euro.



Titi: Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyucuya 500 bin euro imza parası ve senelik 1 milyon 250 bin euro önerildi. Geçen hafta prensipte anlaşıldı. Ancak bu görüşmeden sonra somut bir adım atılmadı. Marcelo'nun satışı, Vida ve diğer alternatiflerle yapılacak görüşmelere göre hareket edilecek.



Rodrigo Moledo: Bir anda gündeme gelen Rodrigo Moledo için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Ancak iddialar Panathinaikos tarafından doğrulanmadı. 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin bir yıl daha anlaşması olduğu Yunan kulübünden ayrılması durumunda Beşiktaş'ı tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor.



?Yohan Benalouane: Fransız medyası tarafından ortaya atılan bir isim. Leicester'da çok fazla şans bulamadığı için Şenol Güneş'in ilk tercihleri arasında değil. Güneş, hazır ve direk takıma girecek bir stoperde ısrarcı. Ancak Marcelo'nun takımda kalması halinde başka oyuncu satmadan bonservisli transfer yapılamayacağı için bir anda en ciddi stoper adayı haline gelebilir. Leicester kiralık teklifine sıcak bakıyor. En önemli özelliği her iki ayağını da iyi kullanıyor.



ORTA SAHA

Moutinho: Oğuzhan ve Talisca'nın ayrılma ihtimali karşısında hazırlıksız yakalanmamak için düşünülen isim. Ancak Monaco'da orta sahada çok tercih edilen bir isim olduğu için zor bir ihtimal.

Bonservis piyasasının 10 milyon euro civarında olması da bu transferi zor kılan bir diğer sebep. Beşiktaş harekete geçerse 30 yaşındaki tecrübeli yıldız kiralamak isteyecek.



Ben Arfa : Her transfer döneminde ismi geçen Ben Arfa'nın, Paris Saint Germain takımında aradığını bulamadığı bir gerçek.

90 dakika oynadığı maç sayısı sadece 2 ve diğer maçlarda aldığı sürenin çok az olması takımdan ayrılmak istemesine yol açıyor. Menajeri Beşiktaş'a önceki yıllarda olduğu gibi yine açık kapı bıraktı.



?Gary Medel : Orta saha için düşünülen bir isim. İsteyen takımlar arasında Boca Juniors ve Çin takımları var.

İnter'in ilk başta kiralamaya yanaşmaması ve kapıyı 10 milyon euro'dan açması transferi şimdilik zor kılıyor. Siyah-beyazlılar ise "Kiralık verirseniz görüşelim, aksi takdirde zaman kaybetmeye gerek yok" diyerek resti çekti.



Allan Loureiro: Orta sahada Oğuzhan'ın ayrılma ihtimaline karşılık düşünülen bir diğer isim. Napoli forması giyen Brezilyalı futbolcu başkan Fikret Orman'ın dikkatini çeken bir isim. Diğer isimlerde olduğu gibi önce kiralık olarak alınması için Napoli'nin kapısı çalınacak.



Jeramin Lens: Quaresma'nın Çin Ligi'ne gitmesi ihtimaline karşılık düşünülen isimdi. Ancak hem Ricardo Quaresma'nın kalacağını açıklaması hem de yüksek maliyeti Lens transferini 3 haftadır konuşulmaz hale getirdi. Transferinden vazgeçildi gibi.



Musa Çağıran: İç transferde düşünülen ilk isim. Osmanlıspor'un bonservis istemesinden dolayı görüşmeler şimdilik ağır ilerliyor. Deniz Türüç ve Orkan Çınar için de dolaylı yollardan görüşmeler yapan siyah-beyazlılar takımlarının kiralık vermeyip bonservis istemesi ile henüz net bir sonuca ulaşmış değil.



FORVET HATTI



Aboubakar: Lorient ve Porto'nun anlaşması ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar Aboubakar transferini 3.5 - 4 milyon euro aralığında bitirmek istiyor.

Ancak 10'ar milyon euro teklif ettikleri ileri sürülen Rennes takımından sonra Newcastle United'ın da devreye girmesi işi zorlaştıracak gibi duruyor.

Bu transferde Beşiktaş'ın tek kozu Aboubakar'ın Şampiyonlar Ligi'ni tercih edeceğinin ve kalmak için ısrarcı olacağının düşünülmesi.



Fernando Llorente: Menajeri ile yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alındı.

Aboubakar'dan vazgeçilmesi haline kulübü Swensa ile önce kiralama için resmi görüşme yapılması bekleniyor. Swensa'nın Chelsea'den Tammy Abraham'ı kiralaması, Llorente'nin Beşiktaş'a transfer olma ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor.



Demba Ba: İki gün sonra ameliyat olacak Senegalli golcünün raporlarına göre hareket edilecek. Eğer kendisinin dediği gibi 10-15 günlük bir tedavi süresi varsa harekete geçilecek ancak 4 aylık bir süreç varsa vazgeçilecek. Olası transferdeki tek kriter Demba Ba'nın Çin kulübündeki alacaklarından vazgeçip, bonservisini bedavaya alması.



Aleksandar Mitrovic: Newcastle United'ın Aboubakar ile ilgilenmesi Mitrovic'in başka bir takıma gitmesi anlamını taşıyor. Geçen sezon 29 maçta 6 gol atan oyuncu ilk tercih değil ama Newcastle takımına kiralık durumu soruldu.



?Carlos Bacca : Aboubakar'ın olmaması ihtimaline karşı temasa geçilen isimlerden.

Önceliği Türkiye değil Avrupa. Sevilla, Arsenal ve Marsilya gibi takımların da listesinde olması Beşiktaş'a transferini zor kılıyor.