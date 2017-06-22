 Colley-Milosevic takası – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Colley-Milosevic takası

    Colley-Milosevic takası
    Gurbetçi menajeri Ferhat Çiftçi tarafından teklif edilen Omar Colley-Alexander Milosevic takası bir anda Beşiktaş'ın gündemine geldi... Gambiyalı oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi Beşiktaş'ı sürpriz şekilde takasta şanslı konuma getirirken, takasın uygun şartlara bitmesi gündeme geldi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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