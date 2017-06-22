 Atiba’yla görüşüyoruz – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Atiba’yla görüşüyoruz

    Atiba’yla görüşüyoruz
    Vancouver kulübünün Atiba için yaptığı 5 milyon euro'luk teklifle ilgili, Kanada ekibinin teknik direktörü Carl Robinson'dan cevap geldi. Robinson basın toplantısında Atiba sorusuna, "Belki de yönetim benim bilgim olmadan teklif yapmıştır. Bir konuşma yaptık mı? Evet, tabii ki; ama konuşamam" dedi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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