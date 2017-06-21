Vida yerine oturuyor
Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper Domagoj Vida için Dinamo Kiev’le el sıkıştı. Kara Kartallar, Boyko ve 2.5 milyon euro önerdi, Ukraynalılar yeşil ışık yaktı.
İki kulüp arasında yapılacak son görüşmede sözleşme detayları ve ödeme planın belirlenecek. Beşiktaş yönetimi D.Kiev'den bonservisin alınmasının ardından Vida ile 4 yıllık mukavele yapacak. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2 milyon euro ücret alacak. Son 5 sezondur Dinamo Kiev forması giyen Vida, daha önce Osijek, Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb takımlarında görev yaptı. Hırvat oyuncu, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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