 Vida yerine oturuyor – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Vida yerine oturuyor

    Vida yerine oturuyor

    yönetimi, Hırvat stoper için ’le el sıkıştı. Kara Kartallar, Boyko ve 2.5 milyon euro önerdi, Ukraynalılar yeşil ışık yaktı.

    , yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirmek için artık gün sayıyor. Domagoj Vida transferini tamamlamaya hazırlanan ve bir süre önce Hırvat futbolcu ile el sıkışan yönetim, ile de anlaşmaya aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, yapılan son görüşmede Ukrayna ekibine kaleci Denys Boyko'nun yanı sıra 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Bu şartları değerlendiren Dinamo Kiev, teklifi kabul edebileceklerini Beşiktaş'a iletti.

    İki kulüp arasında yapılacak son görüşmede sözleşme detayları ve ödeme planın belirlenecek. Beşiktaş yönetimi D.Kiev'den bonservisin alınmasının ardından Vida ile 4 yıllık mukavele yapacak. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2 milyon euro ücret alacak. Son 5 sezondur Dinamo Kiev forması giyen Vida, daha önce Osijek, Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb takımlarında görev yaptı. Hırvat oyuncu, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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