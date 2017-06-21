 Vermaelen satışta – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Vermaelen satışta

    Vermaelen satışta
    yönetiminin prensipte anlaştığı Thomas Vermaelen için Barcelona'dan açıklama geldi. Roma'nın opsiyon hakkını kullanmamaya karar verdiği 31 yaşındaki Belçikalı sol stoperin satışa çıkarıldığı açıklandı. Beşiktaş'ın diğer alternatifleri gözden geçirdikten sonra Vermaelen'e, Adriano tarzı fırsat transferi şeklinde imza attırmak istiyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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