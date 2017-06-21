Talisca ve Aboubakar Ada yolcusu
Ojobo internet sitesi, Talisca’nın M.United ile her konuda anlaşmaya vardığını iddia etti. Fransız basını Aboubakar için Rennes’in, İngiliz medyası da Newcastle’ın 10 milyon euro’yu gözden çıkardığını yazdı.
Vincent Aboubakar için ise hem Lorient hem de Porto ile pazarlık halinde olan Beşiktaş'ın işi her geçen gün zora giriyor. Sezon bitiminden itibaren Aboubakar için önce Porto sonra Lorient ile ayrı ayrı masaya oturan Kamerunlu santrforun transferini 3.5 - 4 milyon seviyelerinde bir rakama bitirmek amacında olan Beşiktaş'ın karşısına önce Fransız takımı Rennes çıkmıştı. Fransız basını, Rennes takımının Aboubakar için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia ederken bu kez de İngiltere'den
Newcastle United takımının Aboubakar için harekete geçtiği ve 9 milyon sterlin (10 milyon euro) ödemeye hazır olduğu yazıldı. Daily Express gazetesinin haberine göre, Aboubakar için tek seferde 10 milyon euro ödemeye hazır ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı istiyor. Beşiktaş ise tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve Lorient ile Porto'nun vereceği kararı bekliyor.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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