 Talisca ve Aboubakar Ada yolcusu – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Talisca ve Aboubakar Ada yolcusu

    Talisca ve Aboubakar Ada yolcusu

    Ojobo internet sitesi, Talisca’nın M.United ile her konuda anlaşmaya vardığını iddia etti. Fransız basını Aboubakar için Rennes’in, İngiliz medyası da Newcastle’ın 10 milyon euro’yu gözden çıkardığını yazdı.

    Yeni sezon öncesinde bir yandan yeni takviyeler yaparak takımı güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, bir yandan da geçen forma giyen önemli isimleri takımda tutmaya çalışıyor. Bunlardan en önemlileri de, kiralık olarak oynayan ile .. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı hala kesinleşmeyen Talisca için ülkesinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Portekiz basınının önde gelen Ojobo gazetesinin internet sitesi, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncu için M. United ile anlaştığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine Benfica'da Carillo'nun transfer edileceğini yazdı.

    Vincent Aboubakar için ise hem Lorient hem de Porto ile pazarlık halinde olan Beşiktaş'ın işi her geçen gün zora giriyor. Sezon bitiminden itibaren Aboubakar için önce Porto sonra Lorient ile ayrı ayrı masaya oturan Kamerunlu santrforun transferini 3.5 - 4 milyon seviyelerinde bir rakama bitirmek amacında olan Beşiktaş'ın karşısına önce Fransız takımı Rennes çıkmıştı. Fransız basını, Rennes takımının Aboubakar için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia ederken bu kez de İngiltere'den

    takımının Aboubakar için harekete geçtiği ve 9 milyon sterlin (10 milyon euro) ödemeye hazır olduğu yazıldı. Daily Express gazetesinin haberine göre, Aboubakar için tek seferde 10 milyon euro ödemeye hazır ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı istiyor. Beşiktaş ise tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve Lorient ile Porto'nun vereceği kararı bekliyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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