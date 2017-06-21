 Sürpriz Llorente – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sürpriz

    Sürpriz Llorente

    Siyah-beyazlılar, Aboubakar konusunda gelişme yaşanmaması durumunda rotayı Fernando ’ye çevirecek.

    yönetimi, forvet konusunda B planını belirledi. Vincent Aboubakar için istenen rakamların 10 milyon euro seviyesinde gezinmesi halinde Kamerunlu golcüden kesin olarak vazgeçecek olan siyah- beyazlılar başta Swensa'de forma giyen Fernando Llorente olmak üzere diğer adaylara yönelecek.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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