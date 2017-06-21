 Son teklif Bahebeck – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Son teklif

    Son teklif Bahebeck
    Oğuzhan, Necip ve Marcelo'nun menajerleri Kees Vos, Beşiktaş'a futbolcu önermeye devam ediyor. Lens'in yanı sıra Locadia, Vermaelen ve Vukovic'i Beşiktaş'a öneren Hollandalı menajerin yeni bombası Jean-Christophe oldu. Geçen sezonu Pescara'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSG'de bulunan 24 yaşındaki Kamerunlu santrforu getirebileceğini söyledi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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