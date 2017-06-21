Sevilla'dan flaş Beşiktaş açıklaması
Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Beşiktaş'ın transfer için kendileriyle iletişime geçtiğini açıkladı.
Berizzo, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı iddia edilen Younes Belhanda'yla da ilgilendiklerini açıklamıştı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:31
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Karius iddiası
Toplam 10
Yorum
Sürahi İlk böyle dersiniz sonra Aziz Yıldırıma söversiniz bir bitmediniz vallahi biz bıktık sizin bu olumsuz düşüncelerinizden
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 6
Yorum
anonim bjk Çok güzel anlatmışsın..
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Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 16
Yorum
galatasaray kardeşim zaten 8 9 milyon euro verdik bırakda alay konusu olalım
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