Sevilla'dan flaş Beşiktaş açıklaması

İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Berizzo, stoper oyuncusu Adil Rami'yle Marsilya ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini söyledi. 47 yaşındaki teknik adam, "Adil Rami'yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş da bu yarışın içerisinde. Kısa süre önce bizimle iletişime geçerek oyuncuyla ilgilendiklerini ilettiler. İki ekipten ciddi ve resmi teklifler ne zaman yapılır bilemiyoruz. Fakat teklif geldiğinde masaya oturup konuyu enine boyuna görüşeceğiz" dedi.

Berizzo, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı iddia edilen Younes Belhanda'yla da ilgilendiklerini açıklamıştı.