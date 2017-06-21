 Musa Çağıran bombası – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    bombası

    <a href="/index/musa-cagiran?id=eef0df25-a7e1-4cb5-8955-48d367bfd155" class="" rel="tag">Musa Çağıran</a> bombası

    'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

    Siyah-beyazlılar, 'un orta saha oyuncusu için başkent ekibiyle görüşmelere başladı. Güneş'in isteği doğrultusunda tecrübeli ön libero için 'un kapısını çalan yönetimi, transferde önemli mesafe kat etti. 24 yaşındak i futbolcu, geçen sezon 26 maçta 1696 dakika görev alırken 6 gol atıp, 1 asist yaptı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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