 Lyon ikili oynuyor – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    ikili oynuyor

    Lyon ikili oynuyor

    ’tan ’yu isteyen kulübü, Mangala ile tesislerde görüşme yaptı.

    'tan transferi için uzun süredir görüşmelerde bulunan , stoper transferinde sürpriz bir isme yöneldi. Fransız ekibi, Beşiktaş'ın da stoper arayışlarda gündemine gelen Eliaquim Mangala'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız basınında yer alan son haberlere göre, Mangala, Lyon tesislerine geçerek yöneticilerle bir araya geldi ve transfer için bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde sosyal medyaya düşen fotoğraf da, Lyon'un ilgisini kanıtlar nitelikte oldu.

    Lyon'un, geçen sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu için M. City ile kiralama üzerine bir anlaşmaya varmak üzere olduğu kaydedildi. Geçen sezon Valencia'da 33 maçta forma giyen ve 2 gol atan Fransız oyuncu için City 18 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu arada Fransız kulübü 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcelo için siyah-beyazlılara yaptığı teklifi son olarak 8.5 milyon euro'ya kadar yükseltmiş, ancak Beşiktaş 10 milyon euro talep etmişti.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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