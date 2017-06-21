Lyon ikili oynuyor
Beşiktaş’tan Marcelo’yu isteyen Lyon kulübü, Mangala ile tesislerde görüşme yaptı.
Lyon'un, geçen sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu için M. City ile kiralama üzerine bir anlaşmaya varmak üzere olduğu kaydedildi. Geçen sezon Valencia'da 33 maçta forma giyen ve 2 gol atan Fransız oyuncu için City 18 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu arada Fransız kulübü 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcelo için siyah-beyazlılara yaptığı teklifi son olarak 8.5 milyon euro'ya kadar yükseltmiş, ancak Beşiktaş 10 milyon euro talep etmişti.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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