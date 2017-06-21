 Bakan Kılıç’a ziyaret – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Bakan Kılıç’a ziyaret

    Bakan Kılıç’a ziyaret

    , Başkanı 'ı kabul etti.

    Başkan Orman, 2016-17 şampiyonluğu sonrası kendisini telefonla arayarak tebrik eden Bakan Kılıç'a teşekkür etti. Bakan Kılıç da Orman'ın şahsında kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcuları bir kez daha tebrik etti. Bakan Kılıç, ülkemizi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan 'a başarılar diledi. Görüşmede, Başkan Orman'ın yakın dostu işadamı Muzaffer Nasıroğlu da yer aldı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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