 Atınç Nukan kiralık – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    kiralık

    Atınç Nukan kiralık
    Alman Bild gazetesi, Beşiktaş'ın için 500 bin euro önerip, RB Leipzig'in ise 2 milyon euro istemesini UEFA'nın FFP kurallarına bağladı. Alman ekibinin bu teklifi kabul etmeyeceğini ama Atınç'a başka talip olmadığı için Ralf Rangnick'in satış olmasa da genç Türk oyuncuyu bir yıllığına daha Beşiktaş'a kiralamaya sıcak baktığını iddia etti.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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