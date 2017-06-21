 Atiba'dan esprili yanıt – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    'dan esprili yanıt

    Atiba'dan esprili yanıt
    MLS takımlarından Vancouver'ın için yaptığı 5 milyon dolar'lık teklif Beşiktaş'ın önünde dururken, Kanadalı oyuncu ise kararı yönetime bıraktı... Bir yandan Medel'i kovalayan siyah-beyazlıların Atiba ile bu konuyu masaya yatırdıkları bildirildi. Bu arada Atiba'nın, "Beni gönderirseniz, Noah'a nereden simit bulurum" esprisi yaparak transfere soğuk baktığı öğrenildi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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