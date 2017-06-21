 Adama dikkat! – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Adama dikkat!

    Adama dikkat!

    L’Equipe Gazetesi, ’ın Senegal’in Ekvator Ginesi ile oynadığı karşılaşmada ’yi takibe aldığını yazdı.

    'ın Afrika'da futbolcu avında oldukları ortaya çıktı. L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre siyahbeyazlıların Senegal'in Ekvator Ginesi ile oynadığı karşılaşmada Adama Mbengue'yi takip ettiği iddia edildi. Senegal Ligi ekiplerinden Diambars'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Caen'in de radarında. Senegal o maçta Ekvator Ginesi'nin 3-0 mağlup ederken Mbengue 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 50 maçta görev alan Mbengue 6 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Senegalli, kanatlarda ve orta sahada da görev alabiliyor. Diambars'a 2014'te MLS ekiplerinden Orlando City'den transfer edilmişti.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:31
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