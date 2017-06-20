 Yeni formalar 13 Temmuz’da – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Yeni formalar 13 Temmuz’da

    Yeni formalar 13 Temmuz’da
    Beşiktaşlı yönetici , bu sezon forma satışında rakiplerini geride bıraktıklarını söyledi. Mivan, "Yeni formalarımız 13 Temmuz tarihinde 169 liradan satışa sunulacak. İnternette yeni formalar diye dolaşan görsellerin hiçbirinin bizim formalarla alakası yok, detaylı değişiklikler olacak. Avrupa'daki taraftarlarımıza şu anda yeni açılan internet sitemizle hizmet veriyoruz" diye konuştu.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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