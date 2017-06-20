"Talisca M.United ile anlaştı"

Beşilktaş'ta kalıp kalmayacağı hala kesinleşmeyen Talisca için ülkesinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Portekiz basınının önde gelen ınternet sitesi Ojobo, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncu için Manchester United ile anlaştığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine Benfica'da Andre Carillo'nun transfer edileceğini yazdı.