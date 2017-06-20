 "Talisca M.United ile anlaştı" – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    "Talisca M.United ile anlaştı"

    "Talisca M.United ile anlaştı"

    Portekiz basını, Brezilyalı yıldız Andreson Talisca'nın Manchester United ile anlaşmaya vardığını yazdı.

    Beşilktaş'ta kalıp kalmayacağı hala kesinleşmeyen Talisca için ülkesinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Portekiz basınının önde gelen ınternet sitesi Ojobo, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncu için Manchester United ile anlaştığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine Benfica'da Andre Carillo'nun transfer edileceğini yazdı.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:30
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