"Talisca M.United ile anlaştı"
Portekiz basını, Brezilyalı yıldız Andreson Talisca'nın Manchester United ile anlaşmaya vardığını yazdı.
Beşilktaş'ta kalıp kalmayacağı hala kesinleşmeyen Talisca için ülkesinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Portekiz basınının önde gelen ınternet sitesi Ojobo, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncu için Manchester United ile anlaştığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine Benfica'da Andre Carillo'nun transfer edileceğini yazdı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 10:30
-
Yanal'ın heyecanlandıran planı
Toplam 2
Yorum
Halük ÖZTEKİN Acele etmiyorlarmış forvet konusunda. Ulaşacağın hedef olmayınca tabi ki aceleye gerek yok. Sezon devam ederken aklınız neredeydi?
-
Program netleşti
Toplam 2
Yorum
ts60 bunlar bu gidişle bizi yine üzecekler
-
"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 18
Yorum
talisca abi bu adam gitmesin bi gs li olarak çok beğendiğim futbolculardan biriydi ligimizde inş kalır
"Talisca M.United ile anlaştı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.