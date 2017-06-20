 Sürpriz aday Colley – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Sürpriz aday Colley

    Sürpriz aday Colley

    Alexander Milosevic’in menajeri yönetime, “Genk’ten ’i size takas yoluyla getirebilirim” dedi

    Beşiktaş'a, Sırp asıllı İsveçli futbolcu Milosevic'in menajeri Ferhat Çifçi'den sürpriz bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların hem uzun boylu hem de sol ayaklı bir stoper aradığını bilen gurbetçi menajer; Milosevic'i, Genk'te forma giyen ile takas etmeyi teklif etti. 24 yaşındaki 1.92'lik stoperin bu sezon Genk'te mükemmel bir sezon geçirdiğinden bahsetti.

    Milosevic'in üzerine yapılacak 2-3 milyon euro'luk ödemeyle en az 10 yıllık sol stoper ihtiyaçlarının sağlanacağı güvencesini verdi. Beşiktaş yönetiminin konuyu teknik direktör Şenol Güneş'e ilettiği, tecrübeli hocanın Gambiyalı oyuncunun durumuyla ilgili detaylı bir rapor istediği ortaya çıktı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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