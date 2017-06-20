Piyasanın zirvesinde

Futbol piyasa değerlerini ölçen transfermarkt verilerine göre Türkiye'nin en değerli takımı Beşiktaş oldu. Güncellenen kadro değerlerine göre Beşiktaş 105.7 milyon euro'luk kadrosuyla zirvede yer alırken; siyahbeyazlıları 101.4 milyon euro'yla Fenerbahçe takip etti. Galatasaray ise 81.7 milyon euro'ya geriledi.