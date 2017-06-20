 Menajerinden ‘sıcak’ yanıt! – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Menajerinden ‘sıcak’ yanıt!

    Menajerinden ‘sıcak’ yanıt!
    'ın menajeri Ogan Tarhan, dün Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Tarhan, "Başkan Fikret Orman'a Burak ile ilgili bugüne kadarki görüşlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Olur, olmaz, belki hiç olmaz ama teşekkür ediyorum. İnşallah hakkında hayırlısı olur" derken; milli yıldız Burak'ın menajerinin bu ifadeleri, transfer görüşmelerinin pozitif yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
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