 Marcelo çıkmazı! – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Marcelo çıkmazı!

    Marcelo çıkmazı!

    Başkan Fikret Orman, Lyon’un 6+2 milyon euro önerdiği Marcelo’yu satmaya sıcak bakarken; Güneş ise özellikle defans hattının bozulmasını istemiyor

    Beşiktaş'ta krizi yaşanıyor. "Satılmayacak oyuncu yoktur" diyen Başkan Fikret Orman, 6+2 milyon euro'luk teklifi değerlendirip Brezilyalı stoperin Lyon'a satılmasını istiyor. Her fırsatta, "Takımım bozulmasın" diyen Şenol Güneş ise bu gidişe razı değil... Marcelo için uzun süredir Lyon ile pazarlık halinde olan transfer komitesi 10 - 12 milyon euro'dan aşağı satmayız demesine rağmen Lyon'un küçük fiyat artırmaları ile rakamı 7.5 - 8 milyon euro seviyesine getirtmiş durumda.

    İKNA EDİLMESİ ZOR GÖZÜKÜYOR
    Marcelo'nun da kabul etmesi halinde Lyon ile kesin olarak anlaşacak olan yönetim Rhodolfo ve Marcelo'nun satışı ile kasaya 10 milyon euro'ya yakın bir para koyacağı için hemen harekete geçecek ve Şenol Güneş'in istediği gibi 15 Temmuz'a kadar transferleri bitirerek; tecrübeli hocayı bu şekilde ikna edecek. Ancak Şenol Güneş gibi Marcelo da "Ben ve ailem burada mutluyuz, kalmak istiyoruz" diyerek transferi zorlaştırıyor.

    GUSTAVO'YLA YERİ DOLMAZ
    Beşiktaş yönetiminin, Marcelo'yu Lyon'a satması durumunda almayı düşündüğü isimlerden biri Gustavo Gomez. Ancak Marcelo ve Gomez karşılaştırıldığında siyah- beyazlıların nasıl bir risk aldığı dikkat çekiyor. Marcelo geçen sezon 32 maçta % 81 top kapma ile oynarken, Gomez ise sadece 18 maça çıkabildi ve % 58 top kapma yüzdesi yakaladı. Marcelo, Gomez'e hava toplarında % 75'e 71'lik üstünlük kurdu. Marcelo 3 gol atarken, pas yüzdelerinin ise 87 olması dikkat çekti.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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