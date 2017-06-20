Marcelo çıkmazı!
Başkan Fikret Orman, Lyon’un 6+2 milyon euro önerdiği Marcelo’yu satmaya sıcak bakarken; Güneş ise özellikle defans hattının bozulmasını istemiyor
İKNA EDİLMESİ ZOR GÖZÜKÜYOR
Marcelo'nun da kabul etmesi halinde Lyon ile kesin olarak anlaşacak olan yönetim Rhodolfo ve Marcelo'nun satışı ile kasaya 10 milyon euro'ya yakın bir para koyacağı için hemen harekete geçecek ve Şenol Güneş'in istediği gibi 15 Temmuz'a kadar transferleri bitirerek; tecrübeli hocayı bu şekilde ikna edecek. Ancak Şenol Güneş gibi Marcelo da "Ben ve ailem burada mutluyuz, kalmak istiyoruz" diyerek transferi zorlaştırıyor.
GUSTAVO'YLA YERİ DOLMAZ
Beşiktaş yönetiminin, Marcelo'yu Lyon'a satması durumunda almayı düşündüğü isimlerden biri Gustavo Gomez. Ancak Marcelo ve Gomez karşılaştırıldığında siyah- beyazlıların nasıl bir risk aldığı dikkat çekiyor. Marcelo geçen sezon 32 maçta % 81 top kapma ile oynarken, Gomez ise sadece 18 maça çıkabildi ve % 58 top kapma yüzdesi yakaladı. Marcelo, Gomez'e hava toplarında % 75'e 71'lik üstünlük kurdu. Marcelo 3 gol atarken, pas yüzdelerinin ise 87 olması dikkat çekti.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:27
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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