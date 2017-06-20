Marcelo çıkmazı!

Beşiktaş'tayaşanıyor.diyen Başkan FikretOrman, 6+2 milyon euro'luk teklifi değerlendiripBrezilyalı stoperin Lyon'a satılmasını istiyor. Her fırsatta,diyen Şenol Güneş ise bu gidişerazı değil... Marcelo için uzun süredir Lyon ile pazarlıkhalinde olan transfer komitesi'dan aşağı satmayız demesine rağmenLyon'un küçük fiyat artırmaları ile rakamıseviyesine getirtmiş durumda.Marcelo'nun da kabul etmesi halinde Lyon ile kesin olarak anlaşacak olan yönetim Rhodolfo ve Marcelo'nun satışı ile kasayao'ya yakın bir para koyacağı için hemen harekete geçecek ve Şenol Güneş'in istediği gibi 15 Temmuz'a kadar transferleri bitirerek; tecrübeli hocayı bu şekilde ikna edecek. Ancak Şenol Güneş gibi Marcelo dadiyerek transferi zorlaştırıyor.Beşiktaş yönetiminin, Marcelo'yu Lyon'a satması durumunda almayı düşündüğü isimlerden biri Gustavo Gomez. Ancak Marcelo ve Gomez karşılaştırıldığında siyah- beyazlıların nasıl bir risk aldığı dikkat çekiyor. Marcelo geçen sezon 32 maçta % 81 top kapma ile oynarken, Gomez ise sadece 18 maça çıkabildi ve % 58 top kapma yüzdesi yakaladı. Marcelo, Gomez'e hava toplarında % 75'e 71'lik üstünlük kurdu. Marcelo 3 gol atarken, pas yüzdelerinin ise 87 olması dikkat çekti.