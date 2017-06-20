Lyon ters köşe yaptı

Uzun süredir Beşiktaş'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo ile ilgilenen Lyon, Siyah-Beyazlı takımın 10 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar etmesinin ardından yön değiştirdi. Fransız takımı Beşiktaş'ın da gündeminde olan Manchester Cityli Eliaquim Mangala ile anlaştığı iddia edildi. Gün içinde Lyon'un tesislerinde gözüken Mangala'nın kiralık olarak transfer olacağı belirtilirken, bu transferin ardından Lyon'un Marcelo'dan vazgeçtiği de Fransa basınında yer aldı.

