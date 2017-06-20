Lyon ters köşe yaptı
ransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı.
Uzun süredir Beşiktaş'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo ile ilgilenen Lyon, Siyah-Beyazlı takımın 10 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar etmesinin ardından yön değiştirdi. Fransız takımı Beşiktaş'ın da gündeminde olan Manchester Cityli Eliaquim Mangala ile anlaştığı iddia edildi. Gün içinde Lyon'un tesislerinde gözüken Mangala'nın kiralık olarak transfer olacağı belirtilirken, bu transferin ardından Lyon'un Marcelo'dan vazgeçtiği de Fransa basınında yer aldı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 23:57
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 1
Yorum
trakyalı gelen gideni aratır hesabı?yağu birileri şu başkana söylesin başarısızlığın ardından uefa,fifa,cas,yeterin siz bursayı nasıl şampiyon yaptın
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Adım adım Fenerbahçe'ye
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BYRİZE NASRİ SAKAT
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Serdar Aziz yeni sezonda iddialı
Toplam 12
Yorum
FUTBOL USA DURSUN TERIM'IN GENCLERINI GORDUNMU 4 GOL ATTILAR 19,20 YAS ORTALAMA MILLI TAKIMDA, HIC BISEY BILMIYOSAN KIM IYISINI YAPIYO ORNEK AL.
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