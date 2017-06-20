 Lyon ters köşe yaptı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Lyon ters köşe yaptı

    Lyon ters köşe yaptı

    ransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, 'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı.

    Uzun süredir Beşiktaş'ın Brezilyalı defans oyuncusu ile ilgilenen Lyon, Siyah-Beyazlı takımın 10 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar etmesinin ardından yön değiştirdi. Fransız takımı Beşiktaş'ın da gündeminde olan Manchester Cityli Eliaquim Mangala ile anlaştığı iddia edildi. Gün içinde Lyon'un tesislerinde gözüken Mangala'nın kiralık olarak transfer olacağı belirtilirken, bu transferin ardından Lyon'un 'dan vazgeçtiği de Fransa basınında yer aldı.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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