Gelen gideni aratmasın
Talisca’nın gitme ihtimali, Oğuzhan’a da gelen cazip teklifler yönetimi zorluyor İki yıldızdan biri bile takımdan ayrılırsa, yerine gelecek isim ‘tecrübeli’ olacak
ROMA ÇOK BASTIRIYOR
Roma ise Oğuzhan için 9 milyon euro'ya kadar çıkmış durumda ve Başkan Orman bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. İddialara göre Oğuzhan'ın Roma'ya satışı için tavan fiyat 12 milyon euro ve Roma bu rakama çıkarsa kaptan yuvadan uçacak. İki oyuncunun da takımdan ayrılması söz konusu olduğunda ise Şenol Güneş'in tek bir şartı var: Bana öyle bir oyuncu alın ki; tecrübesiyle, kalitesiyle, ismiyle hem beni, hem sizi hem de taraftarlarımızı mutlu etsin!
KAPTANA TALiP ÇOK
Beşiktaş'ta, Brezilyalı stoper Marcelo'nun Lyon'a satışına artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sson dakikada bir pürüz çıkması ve gerçekleşmemesi durumunda Oğuzhan ve Talisca dışında; Çin'den cazip teklifler alınan Quaresma ve Adriano'nun satışı gündeme gelecek. Her iki oyuncu da gelen ilk tekliflere 'olumsuz' baksalar da, siyah-beyazlı yönetim ise her şartı düşünüyor. Q7 ile Adriano kesin olarak gitmeyi kabul etmezse, yönetim Cenk Tosun ve Gökhan Töre'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alınacak.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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