 Gelen gideni aratmasın – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Gelen gideni aratmasın

    Gelen gideni aratmasın

    ’nın gitme ihtimali, Oğuzhan’a da gelen cazip teklifler yönetimi zorluyor İki yıldızdan biri bile takımdan ayrılırsa, yerine gelecek isim ‘tecrübeli’ olacak

    Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin bu günlerde başını ağrıtan en önemli konu, takımdaki yıldız futbolculara gelen transfer teklifleri. Bunlardan biri Talisca, diğeri Oğuzhan... Siyah-beyazlılar, sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 'yı Benfica'dan bir seneliğine kiraladı. Ancak İngitere'ye gitmek için istekli olan Talisca'nın, M. United veya M. City'ye transferi sıkıntı yaratabilir. Gerçi bu iş Beşiktaş'a 4 milyon euro kazandıracak. Çünkü Benfica ile yapılan anlaşma gereği, Talisca Beşiktaş'tayken Benfica tarafından başka takıma satılırsa ödenen para geri alınacağı için kasaya 4 milyon euro girmiş olacak ama önemli bir silah da kaybedilecek. Satılması muhtemel oyunculardan bir diğeri de kaptan Oğuzhan. Oğuzhan için 15-20 milyon euro seviyelerinde rakam bekleyişi içinde olan yönetim şimdiye kadar Roma haricinde başka bir takımdan ciddi teklif almış değil.

    ROMA ÇOK BASTIRIYOR
    Roma ise Oğuzhan için 9 milyon euro'ya kadar çıkmış durumda ve Başkan Orman bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. İddialara göre Oğuzhan'ın Roma'ya satışı için tavan fiyat 12 milyon euro ve Roma bu rakama çıkarsa kaptan yuvadan uçacak. İki oyuncunun da takımdan ayrılması söz konusu olduğunda ise Şenol Güneş'in tek bir şartı var: Bana öyle bir oyuncu alın ki; tecrübesiyle, kalitesiyle, ismiyle hem beni, hem sizi hem de taraftarlarımızı mutlu etsin!

    KAPTANA TALiP ÇOK
    Beşiktaş'ta, Brezilyalı stoper Marcelo'nun Lyon'a satışına artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sson dakikada bir pürüz çıkması ve gerçekleşmemesi durumunda Oğuzhan ve Talisca dışında; Çin'den cazip teklifler alınan Quaresma ve Adriano'nun satışı gündeme gelecek. Her iki oyuncu da gelen ilk tekliflere 'olumsuz' baksalar da, siyah-beyazlı yönetim ise her şartı düşünüyor. Q7 ile Adriano kesin olarak gitmeyi kabul etmezse, yönetim Cenk Tosun ve Gökhan Töre'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alınacak.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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