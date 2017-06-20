Fransızlar çıldırdı
Kartal’ın bırakmak istemediği Aboubakar için, Rennes kulübü Porto’ya 10 milyon euro’luk bir teklifte bulundu
Kamerun ile FIFA Konfederasyon Kupası için Rusya'da olan Aboubakar için yeni resmi teklif Fransız ekibi Rennes'den geldi. Rennes, Porto'ya 10 milyon euro'luk bir teklif iletti. Öncelik Beşiktaş'ta olduğu için Porto yönetimi ise şimdilik bekleme kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin transfer bedelini aşağı çekmek için uğraşı devam ediyor.
Aboubakar kalacaktır!
Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ın yeni sezonda da takımda kalmak istediğine inanıyor. Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri Fransız kulübünü 3 milyon euro konusunda ikna etmeye çalışırken; İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde, "Şahsım adıma söylüyorum, Aboubakar yeni sezonda da bizimle kalacak. Planımız ve umudumuz var" ifadelerini kullanmıştı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:23
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Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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