 Fransızlar çıldırdı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Fransızlar çıldırdı

    Fransızlar çıldırdı

    Kartal’ın bırakmak istemediği için, Rennes kulübü Porto’ya 10 milyon euro’luk bir teklifte bulundu

    Geçtiğimiz transfer döneminde Porto'dan kiralanan 'ın bu transfer döneminde de kadroya katılması için uğraş verilirken, Portekiz ekibine gelen teklifler Beşiktaş'ı zor durumda bırakıyor. Aboubakar'a sürpriz bir talip daha çıktı ve Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes, Kamerunlu oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

    Kamerun ile FIFA Konfederasyon Kupası için Rusya'da olan Aboubakar için yeni resmi teklif Fransız ekibi Rennes'den geldi. Rennes, Porto'ya 10 milyon euro'luk bir teklif iletti. Öncelik Beşiktaş'ta olduğu için Porto yönetimi ise şimdilik bekleme kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin transfer bedelini aşağı çekmek için uğraşı devam ediyor.

    Aboubakar kalacaktır!
    Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ın yeni sezonda da takımda kalmak istediğine inanıyor. Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri Fransız kulübünü 3 milyon euro konusunda ikna etmeye çalışırken; İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde, "Şahsım adıma söylüyorum, Aboubakar yeni sezonda da bizimle kalacak. Planımız ve umudumuz var" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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