Devler Ligi şansı

İtalyan Calciomercato, Beşiktaş'ın peşinde olduğu Gary Medel'e, Boca Juniors ve Çin'in Suning takımının da talip olduğunu yazdı. Haberde, Inter'in yeni teknik adamı Luciano Spaletti'nin tecrübeli oyuncu Medel'in üzerini çizdiği belirtilirken; 29 yaşındaki Şilili oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nin cazibesiyle kandırmak istediği iddia edildi.