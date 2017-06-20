Akif Çağatay Kılıç, Orman'ı kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı kabul etti. Bakan Çağatay Kılıç, kabulde Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş'ı bir kez daha kutladı.
Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Orman, 2016-2017 şampiyonluğu sonrası kendisini telefonla arayarak tebrik eden Bakan Çağatay Kılıç'a teşekkür etti. Bakan Çağatay Kılıç da Orman'ın şahsında kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcuları bir kez daha tebrik etti. Bakan Çağatay Kılıç, ülkemizi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'a başarılar diledi. Bakan Çağatay Kılıç ayrıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde gösterdiği başarılı performanstan ötürü Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımını da kutladı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:34
-
Adım adım Fenerbahçe'ye
Toplam 21
Yorum
umut nasri ve doumbia gelse yeterli, acık ara şampiyon oluruz
-
Adım adım Fenerbahçe'ye
Toplam 21
Yorum
Nasri Fenerbahçe hangi oyuncuya talip kesinlikle tinertaşta oluyor biraz özgür olun özenti olmayın gidin kendi oyuncunuzu bulun
-
Tete G.Saray’a kaldı
Toplam 8
Yorum
alex telles gibi suratlı gelişimi iyi olan ıyuncudunu gönder yerine bunu al , kafa yapısına bak çay demle =D
Akif Çağatay Kılıç, Orman'ı kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.