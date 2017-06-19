 Vodafone Park’ın çimlerine bakım – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ’ın çimlerine bakım

    Vodafone Park’ın çimlerine bakım
    Sezon biter bitmez 'ın çimleri bakıma alındı. Hibrit çimle kaplı olan muhteşem statta zeminin yazkış bozulmaması için rutin bakımlar gerekiyor. Siyah-beyazlı kulüp de önemli yatırım yaptığı çimlerin zarar görmemesi için tüm önlemleri alıyor. Beşiktaş sezonu rakiplerine göre geç açacak. Bu sebeple hem çimlerin ve Vodafone Park'ın genel bakımı için tüm özen gösteriliyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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