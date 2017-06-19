Ve Tolgay kaldı
G.Saray, Trabzon ve Avrupa kulüplerinin kıskacındaki Tolgay Arslan “Kalıyorum” dedi. Başarılı orta saha oyuncusu 2018’de biten sözleşmesini 2 yıl daha uzatıyor.
ATİBA İLE FORMAYI PAYLAŞACAK
Kartal'da Şenol Güneş önümüzdeki sezondan itibaren Tolgay Arslan'a daha çok şans vermeyi planlıyor. 34 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ı daha verimli kullanmak için deneyimli hoca Tolgay'ın çok önemli olduğunu düşünüyor. Böylece hem Atiba daha çok dinlenecek hem de geçen sezonun sonunda onun yerini dolduran Tolgay daha çok forma bulacak. Oğuzhan Özyakup'un sakat veya cezalı olduğu karşılaşmalarda da başarılı isim 1 numaralı opsiyon olacak. Beşiktaş taraftarı da forma bulduğunda takıma büyük katkı veren Tolgay'ın devam kararına sevindi.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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