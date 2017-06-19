 Ve Tolgay kaldı – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ve Tolgay kaldı

    Ve Tolgay kaldı

    G.Saray, Trabzon ve Avrupa kulüplerinin kıskacındaki “Kalıyorum” dedi. Başarılı orta saha oyuncusu 2018’de biten sözleşmesini 2 yıl daha uzatıyor.

    'ta özellikle sezonun sonunda şans bulduğu haftalarda harika bir futbol sergileyen Tolgay Arslan, transferin de gözdesiydi. Süper Lig'den Galatasaray ve Trabzonpor'un istediği 26 yaşındaki futbolcuya yurt dışından da teklifler geliyordu. Ancak Şenol Güneş'in "Mutlaka bizimle kalsın. Orta sahada onun gibi bir jokere her zaman çok ihtiyacım var. İki ayağını da çok iyi kullanıyor. Aynı zamanda çok önemli bir futbol aklı var" dediği başarılı orta saha oyuncusu da kararını verdi "Kariyerime Beşiktaş'ta devam edeceğim" dedi.

    ATİBA İLE FORMAYI PAYLAŞACAK
    Kartal'da Şenol Güneş önümüzdeki sezondan itibaren Tolgay Arslan'a daha çok şans vermeyi planlıyor. 34 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ı daha verimli kullanmak için deneyimli hoca Tolgay'ın çok önemli olduğunu düşünüyor. Böylece hem Atiba daha çok dinlenecek hem de geçen sezonun sonunda onun yerini dolduran Tolgay daha çok forma bulacak. Oğuzhan Özyakup'un sakat veya cezalı olduğu karşılaşmalarda da başarılı isim 1 numaralı opsiyon olacak. Beşiktaş taraftarı da forma bulduğunda takıma büyük katkı veren Tolgay'ın devam kararına sevindi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ve Tolgay kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.