Rodriguez için sefer
Beşiktaş geçtiğimiz hafta Cruz Azul'un sağ açığı Martin Rodriguez'i gündemine almıştı.
'BENCE KALMALI'
Martin Rodriguez'in formasını giydiği Cruz Azul'un hocası Paco Jemez ise oyuncunun kalmasından yana. Jemez "Martin daha çok genç. Biraz daha tecrübe kazanmalı. Ben gitmesini istemem. Takımın kilit oyuncusu. Ancak günümüz futbolunda her şey rakamlarla alakalı" dedi.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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