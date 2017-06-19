 Rodriguez için sefer – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Rodriguez için sefer

    Rodriguez için sefer

    geçtiğimiz hafta 'un sağ açığı 'i gündemine almıştı.

    22 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde Güney Amerika'ya transfer seferi düzenlenecek. Şili'li yıldız için Kartal kulübü ile masaya oturacak. 1.70 boyundaki futbolcu ele avuca sığmayan yapısıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti.

    'BENCE KALMALI'
    'in formasını giydiği Cruz Azul'un hocası Paco Jemez ise oyuncunun kalmasından yana. Jemez "Martin daha çok genç. Biraz daha tecrübe kazanmalı. Ben gitmesini istemem. Takımın kilit oyuncusu. Ancak günümüz futbolunda her şey rakamlarla alakalı" dedi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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