 ‘Moledo için teklif yok’ – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ‘Moledo için teklif yok’

    ‘Moledo için teklif yok’
    Kartal'ın stoper adaylarından birinin de olduğu iddia ediliyordu. Ancak Panathinaikos yetkilileri "Moledo için ne Beşiktaş ne de başka bir kulüpten teklif aldık. Eğer onu almak isteyen varsa 3 milyon euro'yu getirsin" dediler.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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