 Medel iddiası – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Medel iddiası

    Medel iddiası
    İtalyan basını İnter'le sözleşmesi gelecek sezon sona erecek 'in Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı. Şili basını da haberi doğrularken Elperiscopio "İnter yeni bir takım kurmak istiyor. Bu sebeple Medel dahil bazı oyuncuları göndermeyi düşünüyor. Medel'e en iyi teklif de Beşiktaş'tan geldi" iddasında bulundu. 29 yaşında, 1.71 boyundaki futbolcu hem ön libero hem de stoper pozisyonlarında oynayabiliyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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