 Kocaeli Birlik projesi yattı – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kocaeli Birlik projesi yattı

    Kocaeli Birlik projesi yattı
    Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın kongrede açıkladığı pilot takım projesi başlamadan bitti. Siyah-beyazlılar, 10 milyon TL'ye 'u almayı düşünüyordu. Ancak siyah-beyazlı yönetim şu aşamada bu yatırım projesinden vazgeçti. Gelecekte ise yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği belirsiz. Orman çok istese de birçok üye gereksiz bir yatırım olarak görüyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaeli Birlik projesi yattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.