 ''Kadro aynı kalsın'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''Kadro aynı kalsın''

    ''Kadro aynı kalsın''

    Deneyimli çalıştırıcı 2 yıldır şampiyon yaptığı takımın iskeletinin korunmaması nedeniyle sıkıntılı. Marcelo ve Aboubakar’ın durumları Güneş’i endişelendiriyor.

    'ı art arda 2 yıl zafere ulaştıran 'in tek isteği takımın bozulmamasıydı. Ancak ilk yılın ardından gol kralı Mario Gomes, orta sahanın organizatörü Jose Sosa ve kanattaki fırtına Gökhan Töre gibi futbolcularla yollar ayrılmıştı. Yeni bir iskelet kuran deneyimli hoca geçtiğimiz sezon Kartal'ı yine göklere çıkarırken şimdi bir kez daha aynı dertle karşı karşıya. Takımın 'savunma lideri' Marcelo, büyük ihtimalle Lyon yolcusu. Geçen sezon kiralık oynayan Vincent Aboubakar'ın Porto- Lorient hattındaki sözleşme sorunu da bir türlü çözülemedi. Anderson Talisca'nın durumu da düşünüldüğünde Güneş bir kez daha yeni bir kadro kurmak zorunda kalabilir. Tecrübeli çalıştırıcı "Transferden önce takımdakiler kalsın. Şampiyon takım her sezon yeni baştan kadro yapmaz" diyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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