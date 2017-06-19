 İspanyol boğası Llorente – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    İspanyol boğası Llorente

    İspanyol boğası Llorente

    Aboubakar’da işler yolunda gitmeyince Kartal B Planı için düğmeye bastı. Swansea City’nin 32 yaşındaki dev golcüsü ile temas kuruldu.

    Siyah-beyazlılar bir transfer dönemine daha sıkıntılı girdi. Kiralık gençleri alıp parlatan Beşiktaş, bu oyuncuların değeri artınca bonservislerini alma ihtimali kalmıyor. Porto'dan geçen sezon kadroya katılan Vincent Aboubakar bunun son örneği... Kamerunlu forvet için ilk temaslardan bir sonuç çıkmayınca , B Planı için düğmeye bastı. Hedefdeki isim Swansea City'nin forvet Fernando Llorente. İspanyol golcünün kontratı önümüzdeki sezon sona eriyor. Yaşı 32 olduğu için Ada ekibine ciddi bir teklif gitmiş değil. Beşiktaş da 'fırsat transferi' olarak 1.95'lik golcünün peşine düştü. Oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Kartal, Fernando Llorente'den net bir şekilde "Evet" cevabını alırsa kendisine 6 milyon euro bonservis bedeli biçen kulübü Swansea City ile masaya oturacak.

    ŞENOL GÜNEŞ'İN SEVDİĞİ TARZ
    , tıpkı Mario Gomez gibi bir pivot forvet. Şenol Güneş'in oyun sistemine bire bir uyan İspanyol golcü 1.95'lik boyuyla hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük kuruyor. Ayaklarına da hakim olan tecrübeli oyuncu top saklama özelliğiyle de takımın savunma ve orta sahasını hücuma yaklaştırıyor. Llorente geçtiğimiz sezon Swansea City formasıyla 33 maça çıktı. 15 gol atarken, 1 de asist yaptı. Swansea kümede kalmaya çalışan bir takım. Şenol Güneş'e göre aynı Llorente sürekli hücumu düşünen Beşiktaş'ta çok daha etkili olabilir.

    FERNANDO LLORENTE KİMDİR?
    Doğum tarihi: 26 Şubat 1985
    Doğum yeri: İspanya
    BOY: 1.95 / Kilo: 89
    Pozisyon: Santrafor
    Kulübü: Swansea City
    Forma numarası: 9
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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