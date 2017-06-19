İspanyol boğası Llorente
Aboubakar’da işler yolunda gitmeyince Kartal B Planı için düğmeye bastı. Swansea City’nin 32 yaşındaki dev golcüsü ile temas kuruldu.
ŞENOL GÜNEŞ'İN SEVDİĞİ TARZ
Fernando Llorente, tıpkı Mario Gomez gibi bir pivot forvet. Şenol Güneş'in oyun sistemine bire bir uyan İspanyol golcü 1.95'lik boyuyla hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük kuruyor. Ayaklarına da hakim olan tecrübeli oyuncu top saklama özelliğiyle de takımın savunma ve orta sahasını hücuma yaklaştırıyor. Llorente geçtiğimiz sezon Swansea City formasıyla 33 maça çıktı. 15 gol atarken, 1 de asist yaptı. Swansea kümede kalmaya çalışan bir takım. Şenol Güneş'e göre aynı Llorente sürekli hücumu düşünen Beşiktaş'ta çok daha etkili olabilir.
FERNANDO LLORENTE KİMDİR?
Doğum tarihi: 26 Şubat 1985
Doğum yeri: İspanya
BOY: 1.95 / Kilo: 89
Pozisyon: Santrafor
Kulübü: Swansea City
Forma numarası: 9
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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