 Hasan Ali’ye kanca – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Hasan Ali’ye kanca

    Hasan Ali’ye kanca
    Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in gözü 'de... Akhisar Bld'nin 2000 doğumlu genç futbolcusu sol açık ve sol bekte oynayabiliyor. Deneyimli hoca kulübün geleceği için alınmasını istiyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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