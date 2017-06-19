 En değerli takım Kartal – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    En değerli takım Kartal

    En değerli takım Kartal
    Futbol piyasasının nabzını tutan Transfermarkt sitesi, Süper Lig'deki takımların güncel değerlerini belirledi. 2 sezondur şampiyon olan 105.7 milyon euro ile ezeli rakipleri F.Bahçe (101.4 milyon euro) ve G.Saray'ı (81.7 milyon euro) solladı. Listenin 4. basamağında 52 milyon euro'luk değeriyle Trabzonpor yer alırken, 5. sırada 51.2 milyon euro ile Başakşehir bulunuyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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