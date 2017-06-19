 ''Burak Yılmaz kim?'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    '' kim?''

    ''Burak Yılmaz kim?''

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayan 'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekildi.

    Etkinliğe katılan İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Çebi, "İsim yok. Tarif şu; bir stoper alacağız. Onun da dışında başka transferimiz yok. Gidenler olursa yerine adam alacağız" şeklinde konuştu.

    SOSYAL MEDYAYI SALLADI
    Çin Süper Ligi'nin Beijing Guoan ekibinde formaya giyen milli futbolcu 'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi, "Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum, bilmiyorum" şeklinde ilginç bir cevap verdi. Çebi'nin yaptığı bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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