''Burak Yılmaz kim?''
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekildi.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Çin Süper Ligi'nin Beijing Guoan ekibinde formaya giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi, "Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum, bilmiyorum" şeklinde ilginç bir cevap verdi. Çebi'nin yaptığı bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
''Burak Yılmaz kim?'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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