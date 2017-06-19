Beşiktaş için karar haftaları

Siyah-Beyazlılar transferde somut adımlar atmamış gibi görünse de temas kurulan bir çok isim var ve bu isimlerden kimlerin alınacağı takımdan gidecek futbolcuların durumuna göre netlik kazanacak.

TRANSFER İÇİN KRİTİK İSİM MARCELO

Normal şartlarda yedek ve kiralık liste haricinde takımı bozmayı düşünmeyen yönetim, transfer stratejisini de yine kiralık oyuncu almak üzerine kurmuştu. Ancak, teknik direktör Şenol Güneş'in transferlerin kampa yetiştirilmesini istemesi, yönetimin kiralıktan önce bonservisli veya serbest oyunculara yönelmesine yol açıyor ve bunun için de oyuncu satılması gerekiyor. Şu ana kadar Rhodolfo haricinde oyuncu satmadığı için 1.4 milyon Euro üzerinde bir bonservis ödeme hakkı olmayan yönetim bu sebeple ilk olarak futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Marcelo için uzun süredir Lyon ile pazarlık halinde olan transfer komitesi 10 - 12 milyon Euro'dan aşağı satmayız demesine rağmen Lyon'un küçük fiyat artırmaları ile rakamı 7.5 - 8 milyon Euro seviyesine getirtmiş durumda. Marcelo'nun da kabul etmesi halinde Lyon ile kesin olarak anlaşacak olan yönetim Rhodolfo ve Marcelo'nun satışı ile kasaya 10 milyon Euro'ya yakın bir para koyacağı için hemen harekete geçecek ve Şenol Güneş'in istediği gibi 15 Temmuz'a kadar transferleri bitirecek, olağanüstü şartlar olmazsa başka oyuncu da satmayacak.

TALİSCA VE OĞUZHAN SATILACAK MI ?

Siyah-Beyazlılar Marcelo'nun satışının gerçekleşmemesi halinde ise Oğuzhan, Gökhan Töre, Cenk Tosun, Quaresma ve Adriano gibi oyunculardan birini mecburen satmaya çalışacak. Bu oyunculardan Adriano ve Quaresma'nın Çin'den gelen teklifleri reddetmesi ise yönetimi zorunlu olarak Oğuzhan, Gökhan Töre, Cenk Tosun gibi isimlere gelecek tekliflere yeşil ışık yakmaya zorlayacak gibi görünüyor.

Ancak burada da çeşitli kriterler ve kıyaslamalar söz konusu. İlk olarak geçen sezonun yıldızı Talisca'nın Premier Lig'deki transfer kurallarını aşıp İngiltere'ye gitmesi durumu gündemdeki yerini koruyor. Bunun için fazlasıyla istekli olan Talisca'nın Manchaster United veya Manchaster City'e gitmesi Beşiktaş'a 4 milyon Euro kazanadıracak. Çünkü Benfica ile yapılan anlaşma gereği, Talisca Beşiktaş'tayken Benfica tarafından başka takıma satılırsa ödenen para geri alınacağı için kasaya 4 milyon Euro girmiş olacak.

Satılması muhtemel oyunculardan Oğuzhan için 15 -20 milyon Euro seviyelerinde rakam bekleyişi içinde olan yönetim şimdiye kadar Roma haricinde başak bir takımdan ciddi bir teklif almış değil. Roma ise Oğuzhan için 9 milyon Euro'ya kadar çıkmış durumda ve başkan Fikret Orman bu teklifi kesinlikle kabul etmeyi düşünmüyor.İddialara göre Oğuzhan'ın Roma'ya satışı için tavan fiyat 12 milyon Euro ve Roma bu rakama çıkarsa kaptan yuvadan uçacak.