 Beck’e Hamburg talip – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Beck’e Hamburg talip

    Beck’e Hamburg talip
    Kartal'da Gökhan Gönül'ün gelişiyle yedek kulübesine çekilen 'e teklifler geliyor. Alman futbolcunun adı son olarak Hamburg'la anılıyor. Şenol Güneş ise tam bir profesyonel olan başarılı sağ bekin kalmasını istiyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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