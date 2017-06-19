 Badstuber önerisi geldi – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Badstuber önerisi geldi

    Badstuber önerisi geldi
    Bayern Münih ile kontratı sona eren , menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Yana yakıla stoper arayan Kartal, bonservis bedeli bulunmayan Alman futbolcu için yoğurdu üfleyerek yiyor. Kariyerinin son 2 yılında ağır sakatlıklar yaşaması sorun. Kartal, Badtsuber'i transfer etme aşamasına gelirse ciddi sağlık kontrollerine sokacak. Yine de yönetim risk almak istemiyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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