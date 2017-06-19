 Atınç Nukan 2 milyon euro – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    2 milyon euro

    Atınç Nukan 2 milyon euro
    5 milyon euro'ya RB Leipzig'e sattığı 'ı geçen sezon kiralamıştı. Şenol Güneş gelişim vadettiği için kalmasından yana. Kartal yeniden kiralamak istiyor ancak Alman kulübü 2 milyon euro'luk bir bonservis talep etti. Beşiktaş ise 500 bin euro önerdi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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