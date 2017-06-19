 Atiba’ya 5 verdiler – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Atiba’ya 5 verdiler

    Atiba’ya 5 verdiler

    'ın orta sahasındaki yıldızı 'a beklenen teklif geldi.

    , MLS yönetiminin de desteğiyle Kanadalı yıldız için Kartal'a 5 milyon dolar önerdi. Gelecek şubat ayında 35 yaşına basacak Atiba için yönetim kararı Şenol Güneş'e bıraktı. Deneyimli çalıştırıcı, Kartal'ın hem savunma hem de hücum anlayışında büyük rolü olan Atiba'yı bırakmak istemiyor. Yöneticilerde ise yerini dolduramama endişesi de var.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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