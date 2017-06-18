 Tamer Tuna’nın süper üçlüsü – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    ’nın süper üçlüsü

    Tamer Tuna’nın süper üçlüsü

    ’nin hocası, ’tan Pektemek ve Şişmanoğlu’nun yanı sıra bonservisi Çin takımı Fortune’da bulunan ’ü istiyor.

    'nin yeni teknki patronu Tamer Tuna, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra bonservisi Çin takımı Hebei China Fortune'da bulunan Ersan Gülüm'ü istiyor. Genç teknik adamın ilk olarak Şişmanoğlu'nu Göztepe'ye kazandırmaya çalışacağı öğrenildi. Göztepe'nin Mustafa Pektemek üzerinde de durduğu ve tecrübeli golcünün kiralanması konusunda siyah beyazlılarla bu hafta içinde görüşüleceği bildirildi. Transferlerle bizzat teknik patron Tuna ilgilenecek. Siyah-beyazlı kulüple yola devam etemeyecek olan Ersan'a da teklif götürüleceği öğrenildi. Ersan'ın Çin'e dönmek istemediği ve kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü vurgulandı.

    GÖZ-GÖZ'DE İKİ AYRILIK
    Teknik direktör sorununu ile çözen Süper Lig ekibi Göztepe'de ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, Osmanlıspor'un geri çağırdığı Umut Nayir'in yanı sıra iki isimle daha yollar ayrıldı. Kulüpte 2.5 sezondur görev yapan Emre Aygün'ün sözleşmesi sona ererken yönetim futbolcuyla yeni sözleşme yapmayacak. Ayrıca sözleşmesi devam eden sağ bek Benjamin Fuchs'a menajeri kanalıyla ulaşan yönetim, Türk statüsünde forma giyen futbolcunun Süper Lig kadrosunda düşünülmediği iletildi. Fuchs da Göztepe'de 2 yıldır forma giyiyordu.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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