Tamer Tuna’nın süper üçlüsü
Göztepe’nin hocası, Beşiktaş’tan Pektemek ve Şişmanoğlu’nun yanı sıra bonservisi Çin takımı Fortune’da bulunan Ersan Gülüm’ü istiyor.
GÖZ-GÖZ'DE İKİ AYRILIK
Teknik direktör sorununu Tamer Tuna ile çözen Süper Lig ekibi Göztepe'de ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, Osmanlıspor'un geri çağırdığı Umut Nayir'in yanı sıra iki isimle daha yollar ayrıldı. Kulüpte 2.5 sezondur görev yapan Emre Aygün'ün sözleşmesi sona ererken yönetim futbolcuyla yeni sözleşme yapmayacak. Ayrıca sözleşmesi devam eden sağ bek Benjamin Fuchs'a menajeri kanalıyla ulaşan yönetim, Türk statüsünde forma giyen futbolcunun Süper Lig kadrosunda düşünülmediği iletildi. Fuchs da Göztepe'de 2 yıldır forma giyiyordu.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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