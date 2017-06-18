 Talisca Brezilya’da bırakacak – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Brezilya’da bırakacak

    Talisca Brezilya’da bırakacak

    Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç yıldızı Anderson , ilginç açıklamalarına devam ediyor.

    Önceki gün M. United'ın kendisini takip ettiğini ifade eden , dün de Radyo Sociedade'dan Programa do Esquadrao'ya konuştu. Eski kulübü Bahia'yı ziyaret eden Talisca, "Futbolcu ve bir adam olarak bugün beni tamamen farklı bir yapıya kavuşturan, Brezilya'da büyüdüğüm kulübe dönmekten çok mutluyum. Kariyerimi burada bitireceğim, geri geleceğim" dedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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