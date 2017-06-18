Rodriguez’i kaptıramam

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Şilili yıldız Martin Rodriguez'i izlediğinin ortaya çıkmasından sonra Meksika'daki kulübüyle temas kurulduğu da ortaya çıktı. Rodriguez'in Beşiktaş'a gitme ihtimalinin ortaya çıkması üzerine Cruz Azul teknik direktörü Paco Jemez, "Onu kaybetmek istemem, takımımın önemli kilit bir oyuncusu. Ama yine de her şey rakamlarla alakalı" ifadelerini kullandı.