 Rodriguez’i kaptıramam – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Rodriguez’i kaptıramam

    Rodriguez’i kaptıramam
    Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Şilili yıldız Martin Rodriguez'i izlediğinin ortaya çıkmasından sonra Meksika'daki kulübüyle temas kurulduğu da ortaya çıktı. Rodriguez'in Beşiktaş'a gitme ihtimalinin ortaya çıkması üzerine Cruz Azul teknik direktörü Paco Jemez, "Onu kaybetmek istemem, takımımın önemli kilit bir oyuncusu. Ama yine de her şey rakamlarla alakalı" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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