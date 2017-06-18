 Burak yoklaması – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Burak yoklaması

    Burak yoklaması
    Beşiktaş'ın eski yardımcı hocalarından Ulvi Güveneroğlu, için siyah-beyazlıların kamuoyu yoklaması yaptığını söyledi. Güveneroğlu, "Bazı oyuncular transfer olduğunda çok önemli katkı yapsa bile tribünlerden takdir almaz, onu çok iyi düşünmeleri gerekiyor" diye konuştu.

    Sorumluluğu daha da arttı
    Ulvi Güveneroğlu, Güneş'le yola devem etmenin doğru karar olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Üst üste iki sene şampiyon olan takım hocası olarak sorumluluğu devam edecek. İşi artık daha da zor" dedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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