 “Burak Yılmaz kim?” – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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HEPSİ
    18 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    kim?”

    “Burak Yılmaz kim?”

    İkinci Başkanı , Çin’de Beijing Guoan takımında oynayan ’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” diye konuştu.

    Süper Ligi şampiyon tamamlayan 'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekildi. Etkinliğe katılan Beşiktaş İkinci Başkanı , önemli açıklamalarda bulundu.

    Transferle ilgili olarak Çebi, "İsim yok. Tarif şu; bir stoper alacağız. Onun da dışında başka transferimiz yok. Gidenler olursa yerine adam alacağız" şeklinde konuştu.

    Çin Süper Ligi'nin Beijing Guoan ekibinde formaya giyen milli futbolcu 'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi, "Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:10
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