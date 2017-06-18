“Burak Yılmaz kim?”
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çin’de Beijing Guoan takımında oynayan Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” diye konuştu.
Transferle ilgili olarak Çebi, "İsim yok. Tarif şu; bir stoper alacağız. Onun da dışında başka transferimiz yok. Gidenler olursa yerine adam alacağız" şeklinde konuştu.
Çin Süper Ligi'nin Beijing Guoan ekibinde formaya giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi, "Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:10
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 44
Yorum
defolun Rvp kalıyor hasan ali kalıyor . Lens gidiyor. birilieri milyonlarca euroyu guizaya topuza ozana krasice veriyor. Ama Lens'e veremiyo istifa
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Aslan Clichy
Toplam 24
Yorum
gshepdestek birtanenizde hayır dilesin bırakın boş eleştiriyi genç adam ustaların yanında yetişir zaman işi bu sabırlı olun önce şampiyonluk
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 5
Yorum
gsli utanmaz adam milli takimin 1ci forveti artist tanimazmis
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