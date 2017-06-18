Ahmet Çebi işi bitirdi!..

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yönetim arasındaki mini krizi, Ahmet Çebi'nin çözdüğü ortaya çıktı.

Kendisinden habersiz sözleşmesi uzatılan Güneş'in Çebi'ye, "Çin'den 7.5 milyon euro'luk teklif var, siz ne derdiniz?" sorusu üzerine harekete geçen İkinci Başkanın, Fikret Orman'la bir araya geldiği ve ikiliyi görüştürüp yeni sözleşme için aracı olduğu ortaya çıktı.