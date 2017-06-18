 Aboubakar’ı bekleyelim! – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    ’ı bekleyelim!

    Aboubakar’ı bekleyelim!

    Şenol Güneş, Monaco’dan Carrillo ile anlaştığını söyleyen Başkan Orman’a, “Biz Temmuz sonuna kadar ’ı bekleyim” dedi

    Beşiktaş'ta yeni sezon forvetinin kim olacağı Temmuz ayı sonunda netlik kazanacak. Güneş yola Aboubakar ile devam etmek istiyor. Ancak Porto ve Lorient kulüpleriyle rakam konusunda uzlaşma sağlanabilmiş değil. Monaco'lu yöneticilerle Carrillo için masaya oturduğu ifade edilen Başkan Orman'ın, Arjantinli golcü için söz aldığı bildirildi. Tecrübeli teknik adam da Başkan Orman'a, "'ın, Konfederasyon Kupası'ndaki performansına bakalım. Porto ve Lorient kulüpleri, yıldız oyuncu için istedikleri rakama ulaşamazsa, işi Temmuz'da bitiririz" dedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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